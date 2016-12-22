Расписание богослужений
24 декабря, суббота - рождественский сочельник
7.30 - Св. Месса.
15.00 - детская рождественская постановка.
16.00 - Св. Месса для детей.
18.00 - Св. Месса пастухов.
23.00 - праздничная Св. Месса для молодежи и взрослых.
25 декабря, воскресенье - праздник Рождества Христова
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
26 декабря, понедельник - второе Рождество, праздник св. Стефана
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
13.00 - детская елочка воскресной школы и общины.
27 декабря, вторник - праздник св. апостола Иоанна
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
После каждой Св. Мессы - освящение вина.
30 декабря, пятница - праздник Св. Семейства
10.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
31 декабря, суббота
7.30 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса. Адорация.
23.00 - Св. Месса.
1 января, воскресенье - праздник Девы Марии и Всемирный день покоя
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
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