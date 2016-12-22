Расписание богослужений в Елгавском римско-католическом кафедральном соборе

В ночь с 24 на 25 декабря католический мир встречает Рождество Христово. Этот самый торжественный христианский праздник традиционно отмечается тремя богослужениями: в полночь, на заре и днем. Такое построение праздника символизирует рождение Иисуса Христа в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего человека. Праздничные богослужения пройдут и в Елгавском римско-католическом кафедральном соборе.