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Расписание богослужений в Елгавском римско-католическом кафедральном соборе

novaja.lv 22.12.2016. 19:11   Печатать
В ночь с 24 на 25 декабря католический мир встречает Рождество Христово. Этот самый торжественный христианский праздник традиционно отмечается тремя богослужениями: в полночь, на заре и днем. Такое построение праздника символизирует рождение Иисуса Христа в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего человека. Праздничные богослужения пройдут и в Елгавском римско-католическом кафедральном соборе.

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Расписание богослужений
24 декабря, суббота - рождественский сочельник
7.30 - Св. Месса.
15.00 - детская рождественская постановка.
16.00 - Св. Месса для детей.
18.00 - Св. Месса пастухов.
23.00 - праздничная Св. Месса для молодежи и взрослых.


25 декабря, воскресенье - праздник Рождества Христова
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.


26 декабря, понедельник - второе Рождество, праздник св. Стефана
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
13.00 - детская елочка воскресной школы и общины.


27 декабря, вторник - праздник св. апостола Иоанна
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.
После каждой Св. Мессы - освящение вина.


30 декабря, пятница - праздник Св. Семейства
10.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.


31 декабря, суббота
7.30 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса. Адорация.
23.00 - Св. Месса.


1 января, воскресенье - праздник Девы Марии и Всемирный день покоя
9.00 - Св. Месса (на польском языке).
11.00 - Св. Месса.
18.00 - Св. Месса.

 

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