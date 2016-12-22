На междугородных региональных маршрутах лучшим водителем признан Юрис Дуплинскис, а на городских маршрутах - Андрей Свикис.

Определяя лучших водителей автобусов, ООО Jelgavas Autobusu parks оценивает объем и качество проделанной работы, финансовые показатели, потребление горючего, техническое состояние автобуса, а также наличие/отсутствие нарушений и жалоб пассажиров.