На междугородных региональных маршрутах лучшим водителем признан Юрис Дуплинскис, а на городских маршрутах - Андрей Свикис.
Определяя лучших водителей автобусов, ООО Jelgavas Autobusu parks оценивает объем и качество проделанной работы, финансовые показатели, потребление горючего, техническое состояние автобуса, а также наличие/отсутствие нарушений и жалоб пассажиров.
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