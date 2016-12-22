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Елгавчан и гостей города приглашают встретить Новый год вместе

novaja.lv 22.12.2016. 12:02   Печатать
Жителей и гостей Елгавы приглашают встретить Новый год на острове Паста, где начиная с 23.00 можно будет танцевать и петь вместе с группой Kraujas Band. Провожая Старый год, оглянемся на достижения и события, запечатленные в видеозаписях!

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На эстраде острова Паста незадолго до полуночи в прямом эфире будут транслироваться обращения высоких должностных лиц Латвии, а в 00.20 присутствующих поздравит председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, информирует Елгавское муниципальное учреждение Kultūra.

 

Салют начнется по городскому времени. Земля, вращаясь вокруг своей оси, за сутки совершает полный оборот. Латвию пересекают 8 меридианов, потому местное время отстает от среднего по стране. Именно поэтому в Елгаве Новый год наступает в 00.25, когда меридиан пересекает Башню церкви Св. Троицы.

 

Празднование и танцы с DJ JAX продолжатся до 1.30. Из соображений безопасности на остров запрещено проносить и зажигать ракеты и петарды.

 

Вход на мероприятие - бесплатный.

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Комментарии:

Салют 22.12.2016. 14:41:14
Встречайте повышение цен, радуйтесь.

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