На эстраде острова Паста незадолго до полуночи в прямом эфире будут транслироваться обращения высоких должностных лиц Латвии, а в 00.20 присутствующих поздравит председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, информирует Елгавское муниципальное учреждение Kultūra.

Салют начнется по городскому времени. Земля, вращаясь вокруг своей оси, за сутки совершает полный оборот. Латвию пересекают 8 меридианов, потому местное время отстает от среднего по стране. Именно поэтому в Елгаве Новый год наступает в 00.25, когда меридиан пересекает Башню церкви Св. Троицы.

Празднование и танцы с DJ JAX продолжатся до 1.30. Из соображений безопасности на остров запрещено проносить и зажигать ракеты и петарды.

Вход на мероприятие - бесплатный.