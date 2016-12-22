Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.
Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах проведения праздничных мероприятий и массового скопления людей.
Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение Правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.
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