Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах проведения праздничных мероприятий и массового скопления людей.



Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение Правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.