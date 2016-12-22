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Дорожная полиция на Рождество и Новый год проведет профилактические рейды

TVnet.lv 22.12.2016. 10:00   Печатать
Дорожная полиция с 23 декабря по 2 января проведет профилактический рейды по контролю за дорожным движением, сообщили в Госполиции.

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Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

 

Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах проведения праздничных мероприятий и массового скопления людей.


Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение Правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.

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