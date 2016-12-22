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С Нового года в Латвии подорожает вода

delfi 22.12.2016. 09:54   Печатать
1 января в Латвии вступят в силу поправки к налогу на природные ресурсы. Это может привести к подорожанию воды для некоторых домохозяйств, сообщает издание Latvijas vēstnesis.

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Увеличение налога коснется воды (в том числе минеральной и из подземных источников), которая предназначена для реализации в упакованном виде, а также воды, которая используется в водоснабжении. Ставка налога не менялась с 2010 года, теперь же его повышение объясняется стремлением обеспечить более экономное использование водных ресурсов.

 

Доля налога в тарифе на воду составляет 2-6%, заявила изданию представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Ясноне. При условии, что среднее домохозяйство потребляет около пяти кубометров воды, вода для него может подорожать на 15 евроцентов в месяц, или на 2,10 евро в год (без НДС).

 

Некоторые предприятия уже сообщили, что не планируют повышать тарифы и будут покрывать увеличение налога за счет полученной прибыли. В частности, это касается Rīgas ūdens.

Расположить последовательности

Комментарии:

NIP,у 22.12.2016. 14:49:53
Так вся беда в том, что опять таким как ты "хера" платить надо за отключение. Только это вы и можете. Ваша работа - ниже плинтуса. Хорошо бы, если только была ниже "хера".
NIP 22.12.2016. 12:53:53
otklu4ajtje vodu togda.xera vi tut pla4itje.
22.12.2016. 11:15:25
Плюс к тому же увеличится коэффициент за счет воровства воды в жилых домах. Количество воров и используемой ими воды - все будет в плюсе! А НИП спит. При подготовке счетом видят же, что количество воды по сумме квартирных счетчиков гораздо превышает показания общедомового счетчика. Их (управляющего домами - НИП) обязанность согласно правилам Кабмина выявлять причины такой разницы. Она не должна превышать 20 %. А эти проценты бывают и 60, и даже 80!!! Не хотят да и соображалки недостаточно. Не со своего же кармана! В нас плюют, а мы облизываемся ( чрезмерно порядочно оплачиваем эти накрученные счета).
Д 22.12.2016. 10:28:11
Учитывая качество воды она должна дешеветь а не дорожать, веди покупка и замена фильтров, ремонт стиральных машин идет за нас счет.

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