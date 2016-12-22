Увеличение налога коснется воды (в том числе минеральной и из подземных источников), которая предназначена для реализации в упакованном виде, а также воды, которая используется в водоснабжении. Ставка налога не менялась с 2010 года, теперь же его повышение объясняется стремлением обеспечить более экономное использование водных ресурсов.
Доля налога в тарифе на воду составляет 2-6%, заявила изданию представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Ясноне. При условии, что среднее домохозяйство потребляет около пяти кубометров воды, вода для него может подорожать на 15 евроцентов в месяц, или на 2,10 евро в год (без НДС).
Некоторые предприятия уже сообщили, что не планируют повышать тарифы и будут покрывать увеличение налога за счет полученной прибыли. В частности, это касается Rīgas ūdens.
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