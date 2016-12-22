Цена монеты - 85 евро. Монета выпущена тиражом 5000 экземпляров.
Автор дизайна новой монеты - Марцис Калниньш. Монета изготовлена на литовском монетном дворе Lietuvos Monetu Kalykla.
Это последняя из семи коллекционных монет, выпущенных в этом году Банком Латвии.
Как правило, жители Латвии проявляют очень большой интерес к новым коллекционным монетам. Так, в прошлый раз, когда в сентябре 2016 года Банк Латвии выпустил коллекционную монету "Национальный предприниматель", очереди желающих приобрести ее выстраивались уже с 6 утра, тогда как сама торговля начиналась с 8.30.
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