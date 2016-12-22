Уже пятый год Управление общественной интеграции совместно с объединением Brīvprātīgie Jelgavai организует благотворительную акцию «Тепло тебе от меня!» В среду, 20 декабря, участники акции посетили Елгавскую городскую больницу.
«Мы сотрудничаем с елгавской рукодельницей Леокадией Ринкун, которая с удовольствием вяжет и шьет. В этом году она позаботилась о детках, подготовив 67 самодельных сувениров, которые мы подарили детям», - рассказали в Управлении общественной интеграции.
Поначалу организаторы благотворительной акции планировали отправиться в детское отделение, но сувениров оказалось очень много, поэтому молодые люди навестили также деток в хирургическом отделении и мамочек в родильном отделении, одарив новорожденных, возможно, самым первым в их жизни сувениром. К слову, рукодельница Л.Ринкун в этом году подготовила столько сувениров, сколько ей лет.
Благотворительную акцию «Тепло тебе от меня!» Управление общественной интеграции в сотрудничестве с объединением Brīvprātīgie Jelgavai организует не только под Рождество, но в пасхальные праздники. Авторы идеи благодарят руководителя агентства Tieši tev Кристину Богдане за предоставленные рождественские костюмы, которые помогли создать настоящее праздничное настроение.
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