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Порадовали маленьких пациентов Елгавской больницы

www.jelgavasvestnesis.lv 22.12.2016. 09:32   Печатать

Уже пятый год Управление общественной интеграции совместно с объединением Brīvprātīgie Jelgavai организует благотворительную акцию «Тепло тебе от меня!» В среду, 20 декабря, участники акции посетили Елгавскую городскую больницу.


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«Мы сотрудничаем с елгавской рукодельницей Леокадией Ринкун, которая с удовольствием вяжет и шьет. В этом году она позаботилась о детках, подготовив 67 самодельных сувениров, которые мы подарили детям», - рассказали в Управлении общественной интеграции.


Поначалу организаторы благотворительной акции планировали отправиться в детское отделение, но сувениров оказалось очень много, поэтому молодые люди навестили также деток в хирургическом отделении и мамочек в родильном отделении, одарив новорожденных, возможно, самым первым в их жизни сувениром. К слову, рукодельница Л.Ринкун в этом году подготовила столько сувениров, сколько ей лет.


Благотворительную акцию «Тепло тебе от меня!» Управление общественной интеграции в сотрудничестве с объединением Brīvprātīgie Jelgavai организует не только под Рождество, но в пасхальные праздники. Авторы идеи благодарят руководителя агентства Tieši tev Кристину Богдане за предоставленные рождественские костюмы, которые помогли создать настоящее праздничное настроение.

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