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Со следующего года в персональных кодах не будет личных данных

mixnews.lv 21.12.2016. 19:48   Печатать
С 1 июля следующего года новорожденным будет присваиваться новый персональный код, в котором не будет информации о дате рождения. Об этом пишет портал skaties.lv.

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Тем временем люди, которым уже присужден персональный код, на добровольной основе после 1 января 2017 года смогут просить предоставить им новый персональный код без указания даты рождения. Таким образом, впредь персональные коды не будут связаны с датой рождения.

 

Новый персональный код будет состоять из одиннадцати цифр. Первые цифры персонального кода будут неизменными - это будет комбинация цифр «32», а остальные девять будут случайными - от 0 до 9, сгенерированныvb компьютером по особому алгоритму.

 

Как ранее в интервью радио Baltkom указала представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Лаура Лайва, комбинация цифр «32» была единственной уникальной комбинацией, которые еще не использовались другими учреждениями.

 

«Эта единственная уникальная комбинация, которая была свободна, так как многие учреждения, такие как Служба госдоходов, используют комбинации из 11 цифр. Также подобные комбинации значатся и в регистрах различных предприятий. Нам нужно было, чтобы код был уникальным и чтобы каждый, кто видел впереди цифру 32, понимал, что это персональный код», - отметила Л.Лайва.

 

В УДГМ также указывают, что тем людям, кто со следующего года захочет изменить свой персональный код, нужно будет впоследствии менять все документы, в которых он фигурирует.

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