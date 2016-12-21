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Поздравили лучших спортсменов октября и ноября

Кристиана Кузьмина 21.12.2016. 14:13   Печатать
Во вторник, 20 декабря, в Елгавской городской думе чествовали лучших спортсменов октября и ноября. Под занавес 2016 года лучшими спортсменами признаны боксер Артур Иванов и каратист Кристиан Платайс. Слова благодарности прозвучали также в адрес тренера Артура Иванова и других талантливых елгавских боксеров Александра Кноха.

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Заместитель председателя Елгавской городской думы Айгар Рублис признал, что на сей раз поздравление спортсменов особенное, ведь приближаются рождественские праздники, когда мы даем оценку сделанному и оглядываемся на успешные эпизоды.


Спортсменов пригласили рассказать о свои успехах, поделиться впечатлениями о пережитом на соревнованиях. К.Платайс завоевал 1 место на чемпионате Латвии по каратэ RigaOpen 2016, а на соревнованиях в Таллинне удостоился серебряной медали. Каратист рассказал, что в Таллинне была серьезная конкуренция, поэтому он сильно волновался. Однако, как подчеркнул спортсмен, каждые выступления важны, поэтому участвовать в них нужно с отдачей. Следующие соревнования, в которых примет участие К.Платайс, пройдут 20 января.


А.Иванов, по словам тренера А.Кноха, приезжает с медалями со всех соревнований. Не стал исключением и проходивший в литовском Паневежесе турнир по боксу имени Виталиуса Карпачаускаса, с которого парень вернулся с золотой медалью в своей весовой категории (52 кг). А.Кнох рассказал, что на турнир собралось много сильных боксеров и конкуренция была большой - участие в соревнованиях принимали спортсмены из 14 стран. Кроме того, А.Иванов в этом году впервые стартовал на чемпионате Европы по боксу, где занял 9 место.


В следующем году молодой боксер продолжит усердно тренироваться для борьбы на европейском ринге. На этой неделе елгавские боксеры еще активно тренируются, после чего их ждут выходные, чтобы 2 января возобновить тренировки и продолжить борьбу за достижения.

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