Заместитель председателя Елгавской городской думы Айгар Рублис признал, что на сей раз поздравление спортсменов особенное, ведь приближаются рождественские праздники, когда мы даем оценку сделанному и оглядываемся на успешные эпизоды.



Спортсменов пригласили рассказать о свои успехах, поделиться впечатлениями о пережитом на соревнованиях. К.Платайс завоевал 1 место на чемпионате Латвии по каратэ RigaOpen 2016, а на соревнованиях в Таллинне удостоился серебряной медали. Каратист рассказал, что в Таллинне была серьезная конкуренция, поэтому он сильно волновался. Однако, как подчеркнул спортсмен, каждые выступления важны, поэтому участвовать в них нужно с отдачей. Следующие соревнования, в которых примет участие К.Платайс, пройдут 20 января.



А.Иванов, по словам тренера А.Кноха, приезжает с медалями со всех соревнований. Не стал исключением и проходивший в литовском Паневежесе турнир по боксу имени Виталиуса Карпачаускаса, с которого парень вернулся с золотой медалью в своей весовой категории (52 кг). А.Кнох рассказал, что на турнир собралось много сильных боксеров и конкуренция была большой - участие в соревнованиях принимали спортсмены из 14 стран. Кроме того, А.Иванов в этом году впервые стартовал на чемпионате Европы по боксу, где занял 9 место.



В следующем году молодой боксер продолжит усердно тренироваться для борьбы на европейском ринге. На этой неделе елгавские боксеры еще активно тренируются, после чего их ждут выходные, чтобы 2 января возобновить тренировки и продолжить борьбу за достижения.