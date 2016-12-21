А.Бутрима живет в Елгаве уже 30 лет, и процесс натурализации считает естественным: «Здесь выросла и получила образование моя дочь, она тоже гражданка, здесь родился мой внук, тоже гражданин, хочу этого и я. Хочу участвовать в общественной жизни вместе с латышами, учиться и понимать происходящее вокруг».
Елгавчанка называет Латвию своей родиной и говорит, что не может представить свою жизнь в другом месте. «В нынешнее время творится столько зла, люди не могут не быть гражданами. Для меня очень важна принадлежность Латвии», - добавила А.Бутрима.
О неспокойной ситуации в мире в своей краткой речи напомнил и Ю.Стродс, обратив внимание на то, что именно граждане являются фундаментом государства, города и семьи, чтобы Латвия могла чувствовать себя в безопасности, единой и уверенной в будущем.
В торжественный момент новоиспеченные граждане исполнили гимн Латвии, поклялись с честью выполнять обязанности гражданина и получили небольшие подарочки и цветы от Елгавской городской думы и УДГМ.
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Комментарии:
не согласен,могут,уже двадцать пять лет в Латвии тысячи людей являются лицами без гражданства..
в Елгаве уже 30 лет, и процесс натурализации считает естественным
не согласен,этот процесс неестественный а искусственно создан латышской элитой для своих политическо-экономических целей..
пообещали хранить верность и лояльность Латвийской Республике
такому государству такое пообещать надо иметь веский аргумент или вообще ничего в голове не иметь..
новоиспеченные граждане исполнили гимн Латвии, поклялись с честью выполнять обязанности гражданина и получили небольшие подарочки и цветы от Елгавской городской думы и УДГМ.
молодца,без комментариев,юморной абзачик...
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