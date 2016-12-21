А.Бутрима живет в Елгаве уже 30 лет, и процесс натурализации считает естественным: «Здесь выросла и получила образование моя дочь, она тоже гражданка, здесь родился мой внук, тоже гражданин, хочу этого и я. Хочу участвовать в общественной жизни вместе с латышами, учиться и понимать происходящее вокруг».

Елгавчанка называет Латвию своей родиной и говорит, что не может представить свою жизнь в другом месте. «В нынешнее время творится столько зла, люди не могут не быть гражданами. Для меня очень важна принадлежность Латвии», - добавила А.Бутрима.



О неспокойной ситуации в мире в своей краткой речи напомнил и Ю.Стродс, обратив внимание на то, что именно граждане являются фундаментом государства, города и семьи, чтобы Латвия могла чувствовать себя в безопасности, единой и уверенной в будущем.



В торжественный момент новоиспеченные граждане исполнили гимн Латвии, поклялись с честью выполнять обязанности гражданина и получили небольшие подарочки и цветы от Елгавской городской думы и УДГМ.