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Гражданами Латвии стали четверо елгавчан

novaja.lv 21.12.2016. 12:25   Печатать
Во вторник в Елгавской городской думе в ряды новых граждан Латвии торжественно были приняты четверо елгавчан - Анна Бутрима, Татьяна Курова, Георгий Бачков и Виталий Мавренков. Дав клятву, они пообещали хранить верность и лояльность Латвийской Республике. С этим серьезным выбором их поздравили заместитель председателя Елгавской городской думы Юрий Стродс, а также руководитель Управления по делам гражданства и миграции Инесе Пучета.

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А.Бутрима живет в Елгаве уже 30 лет, и процесс натурализации считает естественным: «Здесь выросла и получила образование моя дочь, она тоже гражданка, здесь родился мой внук, тоже гражданин, хочу этого и я. Хочу участвовать в общественной жизни вместе с латышами, учиться и понимать происходящее вокруг».

 

Елгавчанка называет Латвию своей родиной и говорит, что не может представить свою жизнь в другом месте. «В нынешнее время творится столько зла, люди не могут не быть гражданами. Для меня очень важна принадлежность Латвии», - добавила А.Бутрима.


О неспокойной ситуации в мире в своей краткой речи напомнил и Ю.Стродс, обратив внимание на то, что именно граждане являются фундаментом государства, города и семьи, чтобы Латвия могла чувствовать себя в безопасности, единой и уверенной в будущем.


В торжественный момент новоиспеченные граждане исполнили гимн Латвии, поклялись с честью выполнять обязанности гражданина и получили небольшие подарочки и цветы от Елгавской городской думы и УДГМ.

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Комментарии:

22.12.2016. 12:11:10
А что в Европе: беженцы и террористы!!!
deak 22.12.2016. 11:40:42
grazdanstvo otkrivaet pered vami dver v evropu ego stoit poluchit vsem.esli otbrosit emocii v storonu.
не гражданин 22.12.2016. 10:57:53
Позорная Латвия!!!!! А сколько граждан она потеряла!!!!???? Обязаннности гражданинана мы знаем,а Латвия чем может- порадовать маленькими подарочками!!!!! ЭЙ!!! ГРАЖДАНИНА!!!!! ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ,ТЫ СЮДА ХОДИ,А ТО ЗАКОН В БАШКА ПАПОДЕТ!!! САВСЕМ МЕРТВЫЙ БУДЕШЬ!!!!
Поросенкин. 21.12.2016. 22:54:11
«В нынешнее время творится столько зла, люди не могут не быть гражданами

не согласен,могут,уже двадцать пять лет в Латвии тысячи людей являются лицами без гражданства..

в Елгаве уже 30 лет, и процесс натурализации считает естественным

не согласен,этот процесс неестественный а искусственно создан латышской элитой для своих политическо-экономических целей..

пообещали хранить верность и лояльность Латвийской Республике

такому государству такое пообещать надо иметь веский аргумент или вообще ничего в голове не иметь..

новоиспеченные граждане исполнили гимн Латвии, поклялись с честью выполнять обязанности гражданина и получили небольшие подарочки и цветы от Елгавской городской думы и УДГМ.

молодца,без комментариев,юморной абзачик...
Нелояльный русский 21.12.2016. 19:11:07
Не твоего, а вашего, быдло лояльное....
Для нелояльного... 21.12.2016. 18:48:44
Твоего совета не спросили.
Нелояльный русский 21.12.2016. 17:53:55
Верность и лояльность.... Ну-ну, храните.... Только национальность поменяйте на " латыш""...

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