Еврокомиссия в этом году разрешила Латвии увеличить бюджетный дефицит. И дополнительные 34 млн. евро в следующем году будут потрачены на три приоритета: сокращение очередей, ускорение диагностики онкологических болезней, доступность компенсированных лекарств. Глава Минздрава Анда Чакша довольна: исполняются обещания, данные ею при вступлении в должность.

«16,5 млн. евро пойдут на улучшение доступности специалистов. Тут речь идет как о диагностических обследованиях, так и о консультациях у врача, мероприятиях амбулаторной реабилитации. То есть, все те услуги, за которым жители дольше всего стояли в очереди», - говорит министр.



Второй «транш» в размере 12 млн. евро пойдет на т.н. зеленый коридор - ускоренные обследования для онкобольных.



«С января зеленый коридор расширится обследованиями у специалистов с условием, что в течение месяца пациент должен получить план лечения, четкую тактику, как его заболевание будут вылечено. Мне кажется, что эти 12 миллионов будут иметь большую добавочную стоимость. Во-первых, мы сможем выявить заболевание в ранней стадии, что значит, что мы можем лучше его вылечить. Шанс выжить намного выше, а лечение более эффективное, если начать его раньше», - пояснила А.Чакша.

Еще 5,5 млн. пойдут на компенсированные медикаменты, например, для больных гепатитом С. Вчера план представили комитету Кабинета министров. Врачи, которые должны бы радоваться дополнительным миллионам, делать это не спешат.

Так, глава Общества врачей Латвии Петерис Апинис комментирует планы А.Чакши с плохо скрываемым раздражением, подчеркнуто избегая называть ее по имени.

«Я бы это делал, конечно, иначе, но я не министр, министр - она, и она решает, как распределить деньги. Я бы уделил гораздо больше внимания семейным врачам и «неотложке». Но еще раз повторяю - это ее приоритеты», - сказал П.Апинис.

Глава правления Общества онкологических пациентов Dzīvības koks Гунита Берке сравнивает выделенные медицине дополнительные средства с ремонтом дорог, когда вместо смены износившегося асфальта заделывают пару самых глубоких ям.

«Конечно, этих денег недостаточно для всего здравоохранения и для онкологии в частности. Но правительство, кажется, начало понимать, что медицина - приоритетная отрасль. Однако для того, чтобы финансирование было достаточным, нужно пройти еще долгий путь», - признала Г.Берке.

Член правления ассоциации семейных врачей Пауль Принцис с приоритетностью онкологической сферы согласен. Но говорит - это, по сути, борьба с последствиями, а начинать надо с устранения причин, то есть с профилактики. Для этого следует во главу угла ставить институт семейных врачей, а их финансами по-прежнему не балуют.

«Наша так называемая надбавка семейным врачам - это 1,4% за счет пересмотра минимального оклада. Если сравнить с тем, что получают депутаты Сейма, которые повысили себе оклады на 6,9%, то это несоразмерно. На данный момент, по сравнению с 2008 годом, всей отрасли в среднем недостает финансирования примерно на 9%. При том, что средний оклад в стране вырос на 26%», - сказал П.Принцис.

Созданные министерством зеленые коридоры для онкопациентов П.Принцис одобряет. Но предупреждает: главное, чтобы они не уперлись в глухую стену. А без глобального реформирования всей системы здравоохранения такое вполне может случиться. Например, больной будет вынужден месяцами дожидаться операции, лечения, реабилитации - и все усилия по ускорению диагностики пойдут насмарку.

«Я не вижу, чтобы государство думало о стратегическом развитии всей отрасли», - отметил П.Принцис.

Доступность услуг и проблему очередей министерство собирается решить уже с 1 января. «Создание централизованной очереди амбулаторных услуг - одна из глобальный целей Министерства здравоохранения в долгосрочной перспективе», - рассказал госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс.

Речь о том, что семейные врачи, назначая обследование, должны будут указать, где услуга доступна, и договориться о лучшем времени для пациента. Это позволит избежать параллельных записей и «мертвых душ» в очередях.



Тем временем Минфин и Еврокомиссия согласовали траты Латвии на сферу онкологии. Теперь срочно надо завизировать и остальные статьи расходов, чтобы выделенные миллионы можно было пустить в дело.

К слову, согласно одному из последних исследований Еврокомиссии, Латвия все еще тратит на здравоохранение в три раза меньше, чем в среднем по ЕС.