Последний день доставки до Рождества - 23 декабря, а в канун Нового года - 30 декабря. Пенсии и пособия, дата выплаты которых до 24 декабря, будут выплачены 22 декабря, информирует Latvijas pasts.
В Елгаве в торговом центре RAF centrs почтовое отделение будет работать 24 декабря с 10.00 до 17.00 и 26 декабря с 12.00 до 20.00. В свою очередь, 31 декабря это почтовое отделение будет открыто с 10.00 до 14.00.
Latvijas pasts желает светлых праздников и приглашает поторопиться отправить своим близким открытки, написанные от руки.
|Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|01
|02
|03
|04
|05
|06
|07
|08
|09
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Комментарии:
Добавить комментарий