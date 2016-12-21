Последний день доставки до Рождества - 23 декабря, а в канун Нового года - 30 декабря. Пенсии и пособия, дата выплаты которых до 24 декабря, будут выплачены 22 декабря, информирует Latvijas pasts.

В Елгаве в торговом центре RAF centrs почтовое отделение будет работать 24 декабря с 10.00 до 17.00 и 26 декабря с 12.00 до 20.00. В свою очередь, 31 декабря это почтовое отделение будет открыто с 10.00 до 14.00.



Latvijas pasts желает светлых праздников и приглашает поторопиться отправить своим близким открытки, написанные от руки.